En Colo Colo se vive un nuevo capítulo de división en Blanco y Negro luego que se rechazara por tercera vez en el año los estados financieros del periodo 2024, lo que tiene en la cuerda floja al actual presidente Aníbal Mosa.

Desde la oposición argumentan que hay un engaño en los ingresos informados en el ejercicio anterior, ya que se habrían inflado las utilidades al incluir el contrato firmado con la productora DG Medios, para la realización de una serie de conciertos en el Estadio Monumental.

Este contrato se firmó en agosto del 2024 y fue modificado en septiembre del mismo año, adelantando un millonario pago por la realización de 11 conciertos. El problema es que este monto, según los opositores a la administración Mosa, debió registrarse como “ingresos diferenciados o anticipo cliente”.

El monto que recibe Colo Colo por los conciertos en el Monumental

Todo esto quedó expreso en una carta que envió el accionista Augusto Gutiérrez y que fue leída en la Junta de Accionistas del viernes en el hall principal del reducto de Macul.

En ella se dio a conocer los montos en cuestión y la cifra exacta que pagó la productora por el arriendo del estadio, que sería nada más que 1.638 millones de pesos.

Esta cifra fue confirmada en el momento por el gerente general de Blanco y Negro, Alejandro Paul.

Cabe recordar que justamente durante octubre de este 2025 el Estadio Monumental está reservado para dos conciertos, el primero fue el pasado martes 7 del rapero estadounidense Kendrick Lamar. El segundo será el martes 21 de la banda norteamericana Imagine Dragons.

Kendrick Lamar se presentó el pasado 7 de octubre en el Estadio Monumental. (Foto: Rockaxis)

Luego de estas presentaciones la cancha de La Ruca será recuperada, por lo que Colo Colo en su próximo partido de local frente a Deportes Limache se trasladará al Estadio Nacional, duelo programado para el lunes 27 de octubre a las 20:00 horas en Ñuñoa.