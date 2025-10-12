Otra vez Mary Valencia fue la salvadora de Colo Colo femenino en Copa Libertadores. Cuando las albas pecaban desperdiciando chances frente al pórtico rival, apareció la de raíces cafetaleras para salvar el equipo y meterlas en semifinales del torneo continental venciendo por la mínima a Libertad.

El “Cacique” se creó las mejores chances de gol desde el amanecer del encuentro. Sin embargo, los tiros iban en su mayoría por sobre el horizontal del pórtico rival, por lo que las albas no lograban romper el cero.

Fue recién a los 60′ cuando apareció la heroína alba en esta Copa Libertadores. Mary Valencia, tras un gran centro de Michelle Olivares, logró anotar de cabeza para poner el 1 a 0 del popular en el Florencio Sola frente al conjunto “Gumarelo”.

Colo Colo buscó el segundo y la propia Mary Valencia tuvo en sus pies el gol de la tranquilidad. Libertad estuvo también cerca del empate, pero Ryann Torrero estuvo siempre atenta para mantener su valla invicta y no permitir la caída de este.

Con este resultado, las albas se meten dentro de las cuatro mejores de la Copa Libertadores 2025 y esperan por su siguiente rival, el cual se definirá esta tarde desde las 20:00 horas.

¿Quién será el siguiente rival de Colo Colo femenino en semis de Copa Libertadores?

Ahora, Colo Colo femenino espera por su siguiente rival en Copa Libertadores. Este saldrá del duelo entre Sao Paulo y Deportivo Cali.

Colo Colo femenino se instala en semifinales de Copa Libertadores (Foto: Colo Colo fem)

El “Cacique” ya supo imponerse frente a las brasileñas también por la mínima en la fase de grupos, mientras que las colombianas fueron el verdugo de Universidad de Chile en el Grupo D.