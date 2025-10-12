Argentina venció 2-0 a México en el Estadio Nacional y con esto se clasificó a semifinales del Mundial sub 20 que se desarrolla en nuestro país, ratificando el campañón que viene haciendo el equipo que dirige el ex compañero de Marcelo Salas en River Plate, Diego Placente.

Una de las figuras del cuadro trasandino es el capitán Julio Soler, el que no escondió su felicidad en la zona mixta y que conversó con BOLAVIP sobre cuál es su conocimiento respecto al fútbol chileno.

“Conozco a Colo Colo, lo dirigió Jorge Almirón, que es el entrenador que me hizo debutar en Argentina, y claro, conozco a Arturo Vidal”, afirmó el lateral izquierdo de la albiceleste.

Soler también se refirió a qué jugador nacional seguía, y fue en ese momento donde se acordó de un ex compañero que cambió de bando.

“Hay muchos jugadores chilenos, y está Lautaro Millar que es muy amigo de varios chicos de nuestro plantel, le mando un saludo grande”, dijo.

Julio Soler ¿hincha de Colo Colo?

¿Jugaría en Chile, Julio Soler?

El capitan de la selección argentina que juega en el Bournemouth de la Premier League, se sorprendió ante la pregunta si le gustaría jugar en algún equipo chileno.

“Estoy pensando en Colombia, dios quiera pasar a la final y recibir el cariño de los chilenos”, respondió haciendo una linda finta.