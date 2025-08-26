Marcelo Díaz, volante y capitán de Universidad de Chile, desdramatizó el supuesto gesto dirigido a Colo Colo en la conferencia de prensa del martes en el Centro Deportivo Azul.

En conversación con Radio ADN, ‘Carepato’ explicó que lo único que hizo fue preguntarle a Francisco Caneo -el periodista que lo observaba- por qué miraba hacia abajo, sin intención de hacer alusiones a terceros.

“Hablé con Correa ahora, también con quienes estuvieron presentes en el CDA. Se ha generado o han querido generar una polémica donde no la hay”, sentenció el bicampeón de América.

Además, reveló detalles del diálogo con el delantero albo: “Está todo bien con Correa. Él no escuchó mi conferencia; fue un periodista quien lo planteó de modo cizañero. Respondemos con lo que nos preguntan, muchas veces sin saber”, dijo.

El capitán azul cerró el asunto asegurando que “ya está aclarado; se lo dije y listo. Me contestó que ‘ya está, está mal respondido’, pero todo surgió por alguien que busca generar conflicto”.

Consciente del contexto previo marcado por violencia, Díaz enfatizó: “Venimos con antecedentes de mucha violencia la semana pasada; lo último que queremos es un conflicto, menos con nuestro archirrival. La disputa debe ser dentro de la cancha”.

Este domingo se disputará el Superclásico en el Monumental (Photosport).

Hay esperanzas en la U por el fallo de Conmebol

Universidad de Chile confía en que la Conmebol le otorgará la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana tras los incidentes ocurridos en Avellaneda, que llevaron a la cancelación del partido ante Independiente.

Según información difundida en Radio Cooperativa, el club incluso ha comenzado a consultar precios de pasajes para viajar a Lima, lo que refleja optimismo interno respecto al fallo, el cual probablemente se comunique durante la primera semana de septiembre. Eso sí desde el club ya anticipan que, pese a avanzar, enfrentarán un castigo severo por parte de la Conmebol.