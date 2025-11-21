En la U están en alerta por lo que pueda pasar con el entrenador Gustavo Álvarez, quien tendría una tentadora propuesta para dirigir a la Selección de Perú para el nuevo proceso con miras al Mundial 2030.

Si bien el técnico argentino tiene contrato vigente hasta diciembre del 2026 con Universidad de Chile, todo indica que partiría al término de la Liga de Primera 2025.

Ante aquello, este viernes en Radio Agricultura opinó el exfutbolista y referente de los azules Mauricio Pinilla, quien se la jugó por un nombre para ser el reemplazante de Álvarez, en caso de que parta hacia Perú.

El bicampeón de América nombró a Francisco ‘Paqui’ Meneghini, el actual técnico de O’Higgins de Rancagua, quien al mando de los celestes enfrentará a la U este fin de semana, en un partido clave por la clasificación a Copa Libertadores.

“Me gusta el ‘Paqui’ Meneghini, lo conozco, trabajé con él en la Selección. Yo creo que sería un buen entrenador para la U, porque sigue más o menos el formato de Gustavo Álvarez, de lo que es más o menos el Toto Berizzo, Marcelo Bielsa”, lanzó el otrora goleador.

“Es el mismo formato de Bielsa, atacar harto, mantener la posesión, recuperaciones rápidas, eso es lo que le interesa al ‘Paqui'”, añadió.

Cabe recordar Meneghini fue analista de Marcelo Bielsa en la Selección Chilena y después también en la época de Jorge Sampaoli.

Actualmente, tiene 37 años y ha dirigido a equipos como Unión La Calera, Audax Italiano, Everton y Defensa y Justicia en Argentina.

Francisco Meneghino tiene a O’Higgins muy cerca de la clasificación a un torneo internacional. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

