En Colo Colo están cerca de sumar a sus primeros refuerzos para la temporada 2026, donde los nombres que asoman a la vista del Estadio Monumental provienen desde el campeón Coquimbo Unido.

Por estas semanas los albos están enfocados en potenciar la línea defensiva del equipo que dirige Fernando Ortiz, donde estaría muy avanzada la llegada del lateral Francisco Salinas.

Pero hay otro candidato que está en la mira del Cacique y que es el defensa central Bruno Cabrera, quien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que Colo Colo tendría que pagar su cláusula de salida.

Según información del periodista Rodrigo López de DSports, está fijada en 1,1 millones de dólares, una cifra no menor considerando que el presupuesto de Blanco y Negro para este mercado de fichajes rondaba en una cifra similar.

Lo cierto es que desde el cuadro Pirata le habrían dejado claras las condiciones a la dirigencia colocolina, ya que el zaguero argentino no saldrá de la Cuarta Región por menos.

Eso sí, existe la posibilidad que entre en la transacción, en parte de pago, el extremo Cristián Zavala, quien estaba a préstamo en Coquimbo y su deseo sería jugar la Copa Libertadores con el Barbón.

Colo Colo busca el fichaje de Bruno Cabrera. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Los números de Bruno Cabrera

Bruno Cabrera tiene 28 años y lleva tres temporadas en Coquimbo Unido, pues arribó al elenco aurinegro a inicios de 2023 proveniente de Nacional de Paraguay.

En la última campaña fue titular indiscutido, disputando 36 partidos, en los que anotó cinco goles y dio una asistencia.

