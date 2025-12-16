En Colo Colo se tenían guardada una gran sorpresa para dar el primer golpe en este mercado de fichajes, ya que el Cacique estaría muy cerca de anunciar a sus dos primeros refuerzos para la temporada 2026.

Las primeras informaciones del día indicaban que el cuadro popular tenía casi lista la llegada del lateral Francisco Salinas proveniente de Coquimbo Unido, donde iban a utilizar a Cristián Zavala como moneda de cambio.

Se suponía que el carrilero derecho de 25 años iba a llegar para reemplazar a Mauricio Isla, pero al parecer no tendrá el camino tan libre para hacerse de la camiseta de titular.

Esto, porque Colo Colo también tendría negociaciones muy avanzadas con el lateral Matías Fernández Cordero, quien acaba de terminar contrato en Independiente del Valle y sería repatriado por el cuadro popular.

Así lo adelantó el periodista César Luis Merlo, experto en mercado de fichajes, quien a través de sus redes sociales indicó que firmaría por dos años con los albos.

Matías Fernández está muy cerca de reforzar a Colo Colo. (Foto: Franklin Jacome/Getty Images)

De esta forma, en Macul cubrirían las salidas del Huaso Isla y de Óscar Opazo, ambos laterales derechos que no fueron renovados para la temporada 2026.

En síntesis