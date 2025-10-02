En Colo Colo ya tienen claro cuáles serán los puestos que buscarán reforzar en el próximo mercado de fichajes, donde sí o sí irán en busca de nuevos laterales, incluso ya hay un nombre que estaría en carpeta.

Se trata del carrilero diestro Jorge Espejo, quien está en Audax Italiano cedido desde Cobreloa. Pero el oriundo de Pudahuel ya suma detractores para un posible arribo al Estadio Monumental.

El entrenador Gualberto Jara que dirigió al Cacique por última vez en 2020, conversó sobre esta posibilidad con BOLAVIP, donde le bajó el pulgar a su contratación para la próxima temporada.

“Yo le vi muy poco la verdad, es un jugador interesante, pero hay que ver un poco cómo van todo sus antecedentes digamos y hacerle un seguimiento”, comenzó analizando el técnico paraguayo.

Aunque la principal razón de su rechazo a Espejo es el equipo en el que se está desempeñando, por estar muy lejos de la presión y exigencias que existe en Colo Colo.

“Una cosa es Audax y otra Colo Colo para llegar como una solución a un puesto, a ser una renovación fija ahí, es difícil”, lanzó Jara.

“No es un jugador ya comprobado suficientemente en el primer equipo y más en un equipo como Audax, que la presión y la exigencia son mayores en Colo Colo”, completó el DT de 66 años.

Jorge Espejo le convirtió a Colo Colo en la primera rueda de la Liga de Primera 2025. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Los números de Jorge Espejo en Audax Italiano

El lateral Jorge Espejo tiene 25 años y esta temporada lleva 32 partidos disputados en una positiva campaña con Audax Italiano, en los que suma tres goles y dos asistencias.