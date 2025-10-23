Colo Colo no ha logrado realizar la mejor de sus temporadas este 2025. Ya sin chances de ningún título, los Albos ahora solo ponen el foco en lograr instalarse en copas internacionales, por lo que desde la dirigencia también piensan ya en posibles nombres para la siguiente temporada.

Si bien varios jugadores a préstamo deben volver a ponerse bajo las órdenes del DT (eventualmente con Fernando Ortiz al mando), son al menos tres los nombres que hasta hoy han sonado como nuevos refuerzos para el ‘Cacique’.

Los tres nombres que han sonado en Colo Colo

Aunque aún falta mucha tela por cortar de cara al inicio del próximo período de fichajes, en Pedrero ya ha comenzado a sonar con fuerza el nombre de Diego Valdés, volante nacional que no ha logrado consolidarse del todo en Vélez Sarsfield, club al que llegó proveniente del América de México.

Incluso, hasta se habla de un posible trueque en el que estaría incluido el 10 de los Albos, Claudio Aquino. El trasandino podría volver al ‘Fortín’ como moneda de cambio por el mediocampista nacional, aunque de ello aún no existe nada oficial.

Diego Valdés asoma como próximo refuerzo de Colo Colo en el siguiente mercado de pases.

Otro jugador que interesaría en Macul es Matías Palavecino, figura de Coquimbo Unido quien, de seguro, se pelearán los tres grandes del fútbol chileno en la próxima ventana de fichajes.

Hasta el propio Arturo Vidal manifestó el interés de tenerlo como compañero en Macul: “Si se da la oportunidad sería bueno, un jugador muy importante porque lo ha hecho espectacular este año, de verdad que tiene mucha calidad, y me alegro mucho por él porque un muchacho de verdad se ve humilde“, dijo el ‘King’ tras el encuentro frente a los ‘Piratas’.

Matías Palavecino de seguro será la nueva obsesión de los tres grandes del fútbol chileno (Foto: Photosport)

Finalmente, Colo Colo también piensa en un nuevo arquero para 2026. Si bien Fernando De Paul no ha hecho un mal trabajo como titular indiscutido desde la salida de Brayan Cortés, en el banco no hay un candidato fijo para pelear codo a codo el puesto con el ‘Tuto’.

Es por ello que el ‘Cacique’ ya piensa en Gabriel Arias, quien termina a fin de año su vínculo con Racing de Avellaneda y hoy no goza de la titularidad indiscutida en la ‘Academia’. De no regresar el iquiqueño desde Peñarol, lo más seguro es que los Albos quieran ir por la carta del exseleccionado nacional quien conquistó la Copa Sudamericana en 2024.

Gabriel Arias comienza a tomar fuerza como posible nuevo arquero para Colo Colo (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

La misión de Colo Colo en la recta final del torneo

Como bien mencionábamos, el Popular hoy solo tiene la chance de pelear por meterse en puestos de clasificación a copas internacionales.

La Copa Sudamericana es la meta que se ve más posible para el equipo de Fernando Ortiz en estas instancias, y aunque aún hay chances de ir a Copa Libertadores, para ello dependerá también de otros resultados que se escapan de sus manos.