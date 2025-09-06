Este sábado el entrenador Fernando Ortiz tuvo su primera prueba al mando de Colo Colo, luego de haber sido presentado el pasado lunes y con cuatro días de trabajo en el primer equipo.

El técnico argentino debutó con el pie derecho, ya que esta jornada el Cacique tuvo dos partidos amistosos de entrenamiento contra los juveniles del club, ante la Sub 20 y la Sub 18 respectivamente.

Esto aprovechando el parón del fútbol chileno por la fecha FIFA de septiembre, ya que el próximo encuentro oficial de los albos será la Supercopa contra Universidad de Chile.

Esta ocasión el DT de 47 años pudo probar por primera vez las formaciones que planea para la recta final de la temporada, donde ya dijo que su idea es utilizar un esquema 4-2-3-1.

Por ello que quiso darle minutos a la mayor parte del plantel, incluso a los jugadores que venían cortados por el entrenador anterior Jorge Almirón, habiendo más de alguna sorpresa en quienes marcaron goles.

En el primer partido Colo Colo se impuso por 3-1 a la Sub 20, con anotaciones de Claudio Aquino, Emiliano Amor y Bruno Gutiérrez.

Mientras que ante la Sub 18 el primer equipo goleó por 3-0 con conquistas de Salomón Rodríguez y un doblete de Tomás Alarcón.

Colo Colo venció a los juveniles en dos amistosos a puertas cerradas en las canchas de entrenamiento del Estadio Monumental. (Foto. @ColoColo)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido oficial de Colo Colo será la Supercopa contra Universidad de Chile, programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, donde Ortiz tendrá la posibilidad de conseguir el primer título de su carrera como DT.