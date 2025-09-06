Este sábado se pudo apreciar el primer encuentro del entrenador Fernando Ortiz con los hinchas de Colo Colo en el Estadio Monumental, esto después de cinco días desde su presentación en el Cacique.

El Tano desde su llegada a Chile se mostró muy amable con la prensa y también con los jugadores del plantel, pero faltaba ver cómo iba a ser su relación la hinchada alba.

Y al parecer será de la misma forma, ya que esta jornada el técnico argentino se hizo presente en La Ruca para ver el partido amistoso de las leyendas de Colo Colo y Alianza Lima, que lleva por nombre “Clásico de la Hermandad”.

Fernando Ortiz a los rockstar en Colo Colo

Al ingresar por el hall principal del Monumental, Ortiz recibió la bienvenida de los asistentes, quienes no lo dejaban avanzar pidiéndole fotografías.

El estratega de 47 años accedió a cada una de ellas, con niños y adultos, repitiendo el gesto con la mano que caracteriza al pueblo colocolino, el mismo que le enseñó el presidente Aníbal Mosa el lunes en su presentación.

En el video que publicó en X el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, se puede escuchar a un hincha decirle: “Profesor, mucha suerte. Bienvenido a Colo Colo, el mejor, el más grande”.

A estas palabras Ortiz respondió cordialmente con un “gracias, nos vemos. Muchas gracias”.

