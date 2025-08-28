Mientras Colo Colo se prepara para el Superclásico, esta tarde, recibieron un duro mazazo en cuanto a la llegada de un nuevo DT tras el portazo de Gustavo Quinteros.

Y es que tras la salida de Jorge Almirón, los albos buscan con urgencia a un entrenador que asuma el mando del equipo en esta complicada crisis, en donde el equipo popular está muy lejos de meterse en la lucha por el título y también lejos de pelear por los puestos de clasificación a copas internacionales.

Tras la negativa del exDT campeón con Vélez Sarsfield en 2024, quien tomó la posta para ser el nuevo entrenador del “Cacique” es el paraguayo Fernando Ortiz, quien no convence del todo a los albos debido a sus paupérrimos números en su última experiencia como adiestrador.

Si bien el “Tano” tuvo pasos por destacados clubes de México como lo son América y Monterrey, su aventura en Santos Laguna culminó con solo dos triunfos, un empate y 14 derrotas en sus 17 encuentros al mando del cuadro lagunero.

El suelo de Fernando Ortiz que seduce a Colo Colo

A pesar de que el nombre de un DT de gran trayectoria como el de Gerardo el “Tata” Martino también ronda por Macul, el salario del exBarcelona (que bordea los cinco millones de dólares) no es para nada alcanzable para Colo Colo, equipo que además no pasa por el mejor momento económico.

Jorge Almirón, por ejemplo, percibía una cifra cercana a los 2.2 millones de la moneda norteamericana luego de su renovación a principios de 2025. Sin embargo, Fernando Ortiz, en su última experiencia en México, cobró una cifra mucho menos.

Fernando Ortiz cobraba una cifra bastante menor en México a lo que ganaba Almirón en Colo Colo (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

Según fuentes de varios portales mexicanos, el “Tano” cobraba una cifra cercana a los 20.000.000 de pesos mexicanos, es decir, una cifra que supera por muy poco el millón de dólares.

En resumen, el paraguayo, de mantenerse con esas pretensiones salariales, podría llegar a Pedrero cobrando una cifra que no llega ni a la mitad de lo que cobraba el trasandino, lo que en Blanco y Negro podría significar de gran alivio debido a su complicado pasar financiero.