Gustavo Quinteros era el candidato n°1 para volver a ser DT de Colo Colo. Sin embargo, esta tarde el estratega desistió de cualquier ofrecimiento y no regresará a Macul.

BOLAVIP informó hace instantes que: “No hubo avances entre el estratega y la dirigencia de Colo Colo. Ante tal situación, se descarta su retorno en este período”.

De esta forma, la lista de candidatos nuevamente vuelve a achicarse y es otro el entrenador quien toma la posta que tenía Quinteros para ser el candidato n°1 para llegar a la banca alba.

¿Quién es el nuevo candidato número 1 para dirigir a Colo Colo?

En las última jornada surgió el nombre del paraguayo Fernando Ortiz, entrenador con pasos por la Liga MX en clubes como América, Monterrey y Santos Laguna. Sin embargo, su historial de solo 2 triunfos en sus últimos 17 encuentros dirigidos, sembró bastantes dudas en el entorno albo.

Aún así, Aníbal Mosa se refirió a la chance del estratega de llegar a Macul, argumentando: “Lo que pasa es que tú tienes que ver no solamente la última campaña de los técnicos, hay que ver el desarrollo que tuvieron anteriormente. Los técnicos que se propusieron tienen todos pergaminos. Hay que esperar al sábado”.

Con estos antecedentes y según pudo confirmar nuestro portal, es Fernando Ortiz precisamente quien hoy se convierte en el candidato número uno para asumir la dirección técnica en Colo Colo.

Fernando Ortiz se convierte en el candidato n°1 para llegar a dirigir a Colo Colo (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

El Cacique piensa en el Superclásico

Luego del portazo de Quinteros y ahora con otro DT con la primera opción de llegar, así se prepara el “Cacique” para el Superclásico de este fin de semana ante Universidad de Chile.

La consigna para el popular es ganar o ganar. Aún estando sin DT, aún estando en un crítico momento, pero con la convicción de levantar el nivel enfrentando a su eterno rival en su propia casa.