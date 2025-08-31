Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, rompió el silencio tras la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental durante el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde un hincha perdió la vida al caer desde el techo del recinto.

El timonel albo explicó cómo se tomó la decisión de continuar con el partido pese a lo sucedido: “Nos reunimos con la Delegación Presidencial, con Carabineros, con la Fiscalía y con Universidad de Chile, y se nos comunicó que evacuar a 40 mil personas iba a ser peligroso. Por lo tanto, Carabineros nos dijo que debíamos seguir con el partido”.

Mosa recalcó que Blanco y Negro no actuó por cuenta propia: “Nosotros lo que hicimos fue acatar la decisión que tomó Carabineros”.

Asimismo, entregó sus condolencias a la familia del hincha fallecido y aclaró que el club había reforzado medidas de seguridad: “Hemos estado muy preocupados de estos sectores, hemos puesto letreros, hemos puesto señalizaciones de que es peligroso, porque no es un sector apto para mirar un partido”, afirmó el timonel de ByN.

Un hincha de 31 años murió en un techo del Monumental (Photosport).

Lamento en Colo Colo por el fallecimiento de hincha albo

Los jugadores del “Cacique” se enteraron de esta tragedia una vez finalizado el Superclásico. Por su parte, Lucas Cepeda, quien fue consultado por aquello, lamentó el hecho y envió sus condolencias a la familia.

“Lamentable que muera un hincha, no sé que pasó. Debería ser una fiesta… Una persona fallecida te mueve el piso. Lamentable, no se puede disfrutar de la misma manera…”.

“Le mando un saludo afectuoso a su familia y mucha fuerza. Colo Colo va a estar con ustedes en todo momento”, recalcó.

Arturo Vidal por su parte también se pronunció a través de su cuenta de Instagram: Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Con profunda tristeza quiero enviar mis condolencias a la familia, amigos y seres queridos del hincha que perdió la vida hoy durante el superclásico. Me duele profundamente que sigamos lamentando pérdidas en los estadios. Mucha fuerza en este momento tan duro”, señaló el “King”.