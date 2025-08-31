Arturo Vidal fue titular en Colo Colo en el Superclásico ante Universidad de Chile que finalizó en triunfo por 1-0 de los Albos en el estadio Monumental. El King no lució mucho en pasajes del partido y explicó que el cuerpo técnico le encomendó una especial misión: marcar a Charles Aránguiz.

“Cumplí lo que tenía que hacer. Fue súper claro, me perdí varios pasajes del partido, pero mi objetivo era marcar a Charly y creo que lo marqué a la perfección, nunca la tocó cuando estuve yo”, dijo el mediocampista del Cacique tras el encuentro.

El King aseguró que ya había hecho lo mismo con Matías Palavecino, cuando Colo Colo ganó por 4-0 en el Monumental: “Este trabajo lo he hecho dos veces, contra Coquimbo, que seguramente en algún momento serán campeones por lo que están haciendo, me tocó marcar al 10 y hoy me tocó marcar a Charly, los dos mejores jugadores del Campeonato como dicen ustedes y no la tocaron”.

“Así que ese es mi trabajo, claramente me hubiese gustado estar más en el juego, pero cuando alguien me manda a hacer algo lo hago a la perfección”, añadió el volante de larga trayectoria en Europa.

Arturo Vidal asegura que Colo Colo siempre fue a Universidad de Chile

El mediocampista está feliz por el triunfo: “Contento por haber ganado el clásico, por sumar tres puntos que hace tiempo que no sumábamos, por la confianza que en estos momentos la necesitábamos por todo lo que ha pasado, porque en los últimos partidos no se nos han dado los resultados, pero bien. Lo importante es que la gente se fue contento, buscamos por todos lados, tuvimos muchas oportunidades y al final gracias a Dios se pudo dar el gol del Vicho y poder quedarnos con los tres puntos”.

Arturo Vidal marcó a Charles Aránguiz. (Foto: Photosport)

Vidal considera que el Cacique fue superior en todo el compromiso: “Fuimos superiores, igual en un momento ellos quedaron con 10, pero en todo momento fuimos superiores”.

También deja claro que es un envión anímico ganar el Superclásico: “Siempre es importante ganar con la camiseta de Colo Colo, más un clásico, acá en nuestra