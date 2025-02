Pese a que Colo Colo comenzó en la Liga de Primera 2025 con el pie derecho tras derrotar por 3 a 1 a Deportes La Serena, el Cacique ha mostrado ciertas falencias defensivas en los últimos encuentros que llamaron la atención de los hinchas colocolinos.

Y es que la salida del zaguero uruguayo Maximiliano Falcón al Inter de Miami de la MLS hizo que el técnico Jorge Almirón tuviera que mover las piezas en la última línea, mandando en muchos partidos a Jonathan Villagra como su reemplazante.

¿Qué pasó con el ex Unión Española? Con la llegada de Sebastián Vegas desde Monterrey de México y el retorno de Emiliano Amor ha ido perdiendo terreno y en los últimos duelos ni siquiera ha ido al banco de suplentes.

Villagra fue titular en la pretemporada pero ya comienza a perder terreno | FOTO: FocoUy/Photosport

Jonathan Villagra no terminaría de convencer del todo a Jorge Almirón en Colo Colo

Incluso, el periodista Daniel Arrieta, reportero de TNT Sports, informó que el futbolista que estuvo en el Panamericano con La Roja está ‘cortado’.

“Perdió terreno. Por lo que hizo en el inicio de año, donde jugó como líbero esos primeros partidos, pierde terreno“, aseveró el reconocido comunicador.

Además, Arrieta advirtió que no Villagra logró acoplarse a sus compañeros. “No le caería por tener un mal rendimiento, pero quizás le jugó en contra que no funcionó la línea defensiva, no sólo por lo que hizo Villagra”, agregó.

Finalmente, el rostro de TNT Sports indicó que “ahora está Amor para esa línea de 3 y si juegan cuatro son Saldivia y Vegas, también puede entrar Amor. Por esos nombres, perdió terreno”.

¿Cuándo juega Colo Colo por la Liga de Primera?

Por la segunda fecha de la Liga de Primera, el Cacique recibirá el lunes 24 de febrero a las 20 horas a O’Higgins de Rancagua, en el Estadio Monumental.