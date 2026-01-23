Colo Colo desde hace años ha sido reconocido por dar espacio a nueva sangre en el primer equipo. Actualmente como es con los casos de Francisco Marchant y Leandro Hernández.

Hoy el Cacique dio a conocer a través de sus redes sociales, el primer contrato firmado por Amaro Delgado, joven de 14 años que destacó en las inferiores menores de los Albos.

El nacido en Lautaro tuvo destacados pasos en la sub 15 del Cacique y también supo mostrarse en un Superclásico frente a Universidad de Chile.

“¡Bienvenido al profesionalismo! Felicitamos a nuestro juvenil Amaro Delgado, quien firmó su primer contrato tras su gran nivel mostrado en el fútbol joven 2025”, publicó Colo Colo en sus redes sociales.

El joven delantero llegó al Estadio Monumental a los 12 años, y solo 2 años le costó firmar en el primer equipo profesional.

Amaro Delgado firmó su primer contrato en Colo Colo

“Gracias al club por el apoyo. No pensé que tan pequeño iba a lograr esto, era uno de mis sueños de pequeño y más jugar por Colo Colo, que es el equipo más grande del país“, declaró el joven jugador luego de firmar.

¿Qué llevó a Colo Colo a firmar un contrato a Delgado?

En septiembre de 2025, Colo Colo sub 15 venció por 6-0 a Universidad de Chile, encuentro que tuvo como gran figura al recién incorporado al profesionalismo. Y que tuvo como consecuencia que la dirigencia lo siguiera desde muy cerca.

