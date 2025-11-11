Colo Colo logró vencer en la fecha pasada a Unión Española y consumó su segunda victoria al hilo, la primera en la era de Fernando Ortiz al mando de la institución. El triunfo llega en un momento clave en que los Albos luchan por meterse en Copa Sudamericana. Sin embargo, muy poco ayudaron a la interna del plantel las declaraciones del capitán Esteban Pavez, quien aseguró que “la institución más grande de Chile es Universidad Católica“.

BOLAVIP habló sobre esto y más con Vladimiro Mimica, exrelator nacional reconocido como la voz de la campaña del ‘Cacique’ en la histórica Copa Libertadores de 1991.

“Evidentemente que las matemáticas dicen que Colo Colo puede clasificar para una Copa Internacional, que es la Copa Sudamericana, luego de la derrota experimentada por Cobresal y Audax Italiano y además que van a ser rivales directos. Todo depende de Colo Colo”, comenzó diciendo el comunicador.

Vladimiro Mimica no quedó nada contento con las declaraciones de Esteban Pavez y aprovecha de tirarle las orejas a la institución.

“Es el mejor de todos los panoramas que podría haber pensado el hincha colocolino y su nuevo técnico, depender de sí mismo y no del resultado de los demás. Esto tendrá que demostrarlo en la cancha. Pese a la victoria frente a Unión Española, que jugando mal lo más importante fue ganar, pero Colo Colo no ha mejorado ni en lo individual ni en lo colectivo. Más allá de las posiciones técnicas, tácticas y de quienes juegan, falta mojar la camiseta”, añadió.

El tirón de orejas de Vladimiro Mimica a Colo Colo y su capitán Esteban Pavez

Al asegurar que al equipo aún le falta mucho por demostrar, agregó: “Tienen que poner lo que le ha faltado al equipo en el último tiempo, dejar de ser un equipo trotón y jugarse lo que significa estar insertos en un torneo internacional. Es una obligación siempre para Colo Colo estar en torneo internacional. La obligación era estar en la Copa Libertadores de América, tomando en cuenta las altas inversiones que realizó Blanco y Negro a comienzos de temporada“.

A su vez, señaló que: “Pero si eso no se logró, al menos estar insertos en la Copa Sudamericana, que es un torneo importante pero de tono menor a lo que significa la Copa Libertadores de América“.

Finalmente, criticó los dichos de Esteban Pavez en diálogo con el podcast del Sifup: “Ahora, en nada ayuda las declaraciones, por ejemplo, de su capitán Esteban Pavez al decir que la mejor institución en Chile es la Universidad Católica, en un momento tan complicado, tan difícil y donde se necesita la unidad de todos y que nadie reme contra la corriente”.

