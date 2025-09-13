Este sábado se llevó a cabo en el Estadio Monumental el tradicional ‘Arengazo’ de los hinchas de Colo Colo, donde los fanáticos albos entregaron un último aliento al equipo dirigido por Fernando Ortiz previo a la Supercopa ante Universidad de Chile.

Después de semanas de incertidumbre, finalmente la disputa del trofeo se desarrollará este domingo en el estadio Santa Laura bajo estrictas medidas de seguridad y un reducido aforo de público, donde sólo podrán ingresar personas mayores de 55 años. Todo esto, tras los graves hechos de violencia que han sacudido al fútbol chileno en los últimos meses y donde las barras de Colo Colo y la U han sido protagonistas.

Los hinchas de Colo Colo empañaron la previa del Superclásico de la Supercopa (Photosport).

Pese a las fuertes restricciones, la violencia sigue vigente entre los barristas. Este sábado, las cámaras de 24 Horas Deportes captó una fuerte pelea a golpes en uno de los sectores de Cordillera del Estadio Monumental, en plena actividad de apoyo al plantel colocolino.

De acuerdo al registro compartido por las redes sociales del citado medio, se logra apreciar una gran cantidad de hinchas de Colo Colo golpeando a un sujeto de puños y patadas. La situación logró calmarse tras la intervención de otros barristas.

El hecho ocurrió a escasos metros de guardias de seguridad, quienes no intervinieron y del plantel albo que entrenaba en el césped del Monumental.

El fracaso de la ANFP para la Supercopa.

Las estrictas medidas de seguridad para la Supercopa, las que están lejos de terminar con la violencia en el fútbol chileno, dejan en evidencia el fracasado plan de venta de entradas: de 10 mil boletos disponibles, sólo se han logrado vender 1.200 entradas. El Superclásico copero entre Colo Colo y la U se disputará desde las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.