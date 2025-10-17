Universidad de Chile tiene una misión: reducir el castigo CONMEBOL. El conjunto azul arrastra una durísima sanción, la que consta de 14 partidos de prohibición para su público en competencias internacionales.

Ante ello, la cúpula institucional ha intentado alivianar la pena, pero sin mayor efecto. En primera instancia, apeló ante la confederación sudamericana mencionada, por lo que ahora acudirá al TAS: así lo confirmó José Ramón Correa.

En conversación con El Mercurio, el abogado de Azul Azul entregó detalles sobre el proceso a seguir en los próximos meses. Tiene plena confianza en que logrará réditos de su actuar ante la justicia deportiva.

“Creemos tener los argumentos para rebajar la sanción, porque el tema fue de visitante, entonces tendría que aplicarse a eso, a nuestros partidos de visitante, nunca de local”, comenzó señalando.

Sin embargo, advirtió: “Ya sería para el año que viene, eso sí, porque esta temporada queda solo un partido, la ida ante Lanús, por las semifinales, porque si pasamos la final es a partido único en cancha neutral”.

“Calculamos que podríamos ir al TAS la segunda semana de noviembre y el fallo tardaría, imaginamos, unos dos meses“, confesó.

Universidad de Chile sufre un castigo de 14 partidos de prohibición de ingreso para sus hinchas. (Getty)

Universidad de Chile espera por la CONMEBOL

Tras ello, Gerardo Acosta (abogado internacional del club) apuntó a que aún falta para acudir a la entidad internacional. Por el momento, espera los motivos que entregó CONMEBOL para rechazar su primer reclamo.

“Para saber por qué fue rechazada nuestra apelación tengo que leer los fundamentos (…) Tenemos confianza en que se puede revertir la situación“, concluyó el paraguayo.