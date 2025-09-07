Universidad de Chile se medirá ante Colo Colo el domingo 14 de septiembre a las 15:00 en el estadio Santa Laura por la Supercopa. Los Azules afrontan una complicación de calendario, ya que cuatro días después se medirán ante Alianza Lima en Perú por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana.

La postura de la U es clara: que no se juegue el partido el 14. Sin embargo, en el Cacique no están de acuerdo y quieren sí o si jugar. Es más, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa no estuvo para nada contento con la posición azul: “Es una vergüenza. Ellos tienen que presentarse y jugar. Cuando hemos querido correr partido, no lo han hecho y hemos ido a jugar”.

Desde la U sacaron la voz y respondieron al puertomontino. El abogado José Ramón Correa fue el encargado de contestar al timonel del Cacique: “Ya pelear más con Aníbal Mosa, a mí el año pasado me trató de payaso. Aníbal Mosa ahora tengo buen sentido del humor, estoy dispuesto a ser payaso mil veces con tal de defender estas peleas. Pero acá no me vengan con cuentos, Michael Clark desde el minuto uno ha pedido jugar la Supercopa”, dijo en conversación con el canal de AntúnezSilva.

El jurista además desea que el encuentro no sea dirigido por el mismo silbante del Superclásico más reciente jugado en el Monumental: “Yo lo único que esperaría, porque ya sería como la guinda de la torta, ojalá si van a jugarla el 14, lo último sería que nos pongan a (Cristián) Garay a arbitrar”.

El abogado además lanza una teoría de por qué el Cacique quiere jugar sí o sí el domingo la Supercopa. “Entiendo las declaraciones después del cierre del centenario de Colo Colo, creo que fue la última actividad que tuvieron. Iba a ser mas irónico, pero me voy a poner más cauto, porque no quiero me lleven al Tribunal de Disciplina(…) Yo entiendo que jugando con las leyendas de Alianza Lima, un club hermano para Colo Colo, bueno les interesa que se juegue el 14, si jugaríamos cuatro días después con ellos mismos allá. En definitiva, los que están haciéndonos la exhortación a jugar el 14 es el club hermano de nuestros adversarios”.

En Universidad de Chile ven que están las señales para suspender la Supercopa

En la U ya saben de la opción de suspensión del partido de Alianza Lima ante Real Garcilaso por el campeonato peruano que está programado para el sábado 13 de septiembre. Por aquello, piensan que están las señales para suspender el encuentro de Supercopa.

“Entiendo por lo que leí en el diario, no lo tengo confirmado, que Alianza ya pidió suspender el partido que les tocaba a ellos en su campeonato en el Perú. Entonces yo creo que todas las señales son de que debiera suspenderse el partido, pero habrá que preguntarle a Jorge Yungue cuáles son las motivaciones”, expresó José Ramón Correa.