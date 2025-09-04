El caso entre Universidad de Chile e Independiente, por los graves incidentes ocurridos en los octavos de final de la Copa Sudamericana, se ha convertido en uno de los temas más comentados en las últimas horas.

Tanto los dirigentes y hinchas de la U como los del Rojo esperan conocer el fallo de la Conmebol, que deberá determinar las sanciones por la situación. Estas podrían incluir multas económicas, partidos a puerta cerrada o incluso la pérdida de la llave para uno de los dos equipos, por lo que la resolución tendría un impacto directo en el torneo continental.

Sin embargo, en BOLAVIP informamos que desde el organismo sudamericano ya tendrían decidido el pase del cuadro azul.

La incertidumbre sigue marcando la agenda de ambos clubes | FOTO: Javier Vergara/Photosport

José Ramón Correa y el fallo de la Conmebol

Este jueves 4 de septiembre, José Ramón Correa, abogado y director de Azul Azul, fue invitado al programa radial Pauta de Juego de Radio Pauta, donde entregó nuevas pistas sobre la fecha para conocer la resolución.

“No hay una fecha. El Tribunal podría resolver en cualquier minuto, pero por un tema práctico todo indica que debiese ser hoy día y la razón es bastante simple: es porque estamos encima de la primera llave de los cuartos de final”, aseveró el jurista.

Cabe mencionar que en los cuartos de final se encuentra Alianza Lima, equipo que viene de eliminar a Universidad Católica de Ecuador, lo que aumenta la expectación sobre la definición de la llave de la U e Independiente.

Fechas confirmadas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima y el rival por definir jugarán el primer duelo este 18 de septiembre a las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva y la vuelta será el 25 de septiembre a las 19:30 horas en el recinto por definir.