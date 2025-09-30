El pasado viernes Colo Colo goleó por 4-0 a Deportes Iquique en partido pendiente por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025, ocasión en el que dos promesas del club tuvieron su estreno en Primera División.

Una de ellas es el arquero Eduardo Villanueva, quien ingresó a los 61 minutos en reemplazo del lesionado Fernando De Paul. Si bien el juvenil ya había debutado en los partidos amistosos de julio contra Real Valladolid, esta vez fue de forma oficial.

Y este martes, el portero de 20 años asistió a conferencia de prensa en el Estadio Monumental donde se refirió a lo que vivió en la jornada ante los Dragones Celestes en Macul.

“Al momento en que vi que iba a entrar, pasó todo muy rápido. Primero vi la tremenda atajada del Tuto, después vi que estuvo en el suelo, mis compañeros en el banco de suplentes me dijeron que estuviera atento por si me tocaba entrar. El profe (Fernando Ortiz) y el cuerpo técnico me dijeron que disfrutara, que hiciera lo que venía haciendo en los últimos días, que me relajara, que disfrutara la oportunidad”, comenzó contando.

Luego recordó los años que lleva en el club y el apoyo que ha tenido de sus compañeros del primer equipo: “Ha sido un largo proceso, desde los 11 años que estoy acá trabajando, entrenando, por supuesto disfrutando estar acá. Es muy lindo estar en Colo Colo, para mí significa mucho, significa prácticamente la mayor parte de mi vida, después de estudiar me he dedicado básicamente a venir a entrenar. Estoy muy agradecido, muy feliz por todo lo que estoy viviendo en el equipo de mis amores”.

“Estoy agradecido por el apoyo que me han dado todos mis compañeros, la calidad humana que hay en este grupo es inmensa, el compañerismo que hay es muy grande, por eso estoy agradecido por el apoyo que me han brindado. Eso me ha ayudado mucho a mi confianza, a mi rendimiento, en entrenar día a día”, completó.

Eduardo Villanueva agradeció el apoyo de los referentes de Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Eduardo Villanueva con los pies en la tierra en Colo Colo

Respecto a lo que viene a futuro, Villanueva no se quido aventurar en ponerse un plazo para llegar a ser el primer arquero de Colo Colo.

“Siendo honesto, no pienso en un tiempo, no pienso en días, meses, años, pienso en tomármelo con paciencia, paso a paso, de a poco, porque así se me han ido dando las cosas acá. Recién son 30 minutos en el profesionalismo y entiendo que hay que seguir diariamente para seguir obteniendo muchos más logros”, finalizó el golero.