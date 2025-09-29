Colo Colo logró un importante triunfo por 4-0 frente a Deportes Iquique en el estadio Monumental por el Campeonato Nacional 2025. Los Albos vivieron un momento de preocupación, ya que Fernando De Paul tuvo que salir luego de realizar una gran atajada.

El Tuto sufrió molestias en la rodilla tras caer al pasto. Por aquello, en su lugar ingresó Eduardo Villanueva a los 61’. Desde el Cuerpo Médico de Colo Colo entregaron un parte, en el cual informan que el arquero se realizó exámenes este lunes.

“Durante partido disputado el pasado viernes sufre contractura tríceps sural izquierdo que condiciona pseudo bloqueo articular rodilla izquierda. El jugador se sometió a exámenes hoy que descartan patología mayor”, comunicaron desde el Cuerpo Médico.

El Tuto afortunadamente no sufrió una lesión mayor y tendrá varios días para recuperarse de la mejor forma posible, pues Colo Colo recién jugará un partido oficial el fin de semana del 19 de octubre cuando visite a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 24 del Torneo de Primera División.

Parte médico de Fernando De Paul. (Foto: Colo Colo)

Colo Colo buscará seguir fortaleciendo la ida de Fernando Ortiz

Los Albos tienen algunas semanas para seguir trabajando en la idea que tiene Fernando Ortiz para el equipo. Por ahora, no hay amistosos a puertas abiertas, pues se cayeron los encuentros ante Deportes Temuco en la Novena Región y Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún.

De todas formas, en el Cacique tienen un amistoso a puertas cerradas con Palestino el sábado 11 de octubre el Monumental y trabajan en buscar más encuentros para mantenerse en acción.