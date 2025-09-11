En Colo Colo están ajustando los últimos detalles para el debut del entrenador Fernando Ortiz, que será nada más que en la Supercopa 2025 este fin de semana ante Universidad de Chile.

Con poco más de una semana de trabajo, el técnico argentino ya tiene en mente la formación y el esquema que ocupará en su estreno en este Superclásico, donde puede conseguir el primer título de su carrera como DT.

Y en la previa, Ortiz se refirió a este compromiso, el que ha estado bajo incertidumbre por la petición de la U de posponerlo y también por la negativa del alcalde de Independencia.

Pese a aquello, el propio estratega de 47 años señaló a Radio ADN que hasta ahora tienen entendido que se disputará el partido. “Yo tengo entendido que sí”, respondió el Tano a la salida del Estadio Monumental.

Respecto a la preparación de su equipo, comentó: “Entrenando, muy bien, estamos trabajando. Es una competencia, es una linda competencia. Estamos trabajando, nos estamos preparando”.

Fernando Ortiz lleva poco más de una semana al mando de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. La transmisión televisiva será a través de TNT Sports Premium y en plataforma por HBO Max.