En Colo Colo tienen un gran objetivo de aquí a que termine la temporada, donde a los albos sólo les restan ocho partidos para cerrar un año que ha sido para el olvido, que coincidió con el centenario del club.

El Cacique va a cerrar sin ningún título, lo que no ocurría desde la campaña 2020 cuando pelearon por zafar del descenso, llegando incluso a jugar el partido de promoción.

Mientras que su archirrival, Universidad de Chile, está realizando una tremenda campaña internacional, instalada en cuartos de final de Copa Sudamericana y con grandes chances de avanzar a semis.

Por lo mismo, el único y gran objetivo que le queda a Colo Colo es intentar clasificar a un torneo internacional, donde la prioridad es la Copa Libertadores, pero con menos chances matemáticas que la Copa Sudamericana.

Es más, esto es uno de los requisitos que le puso la dirigencia de Blanco y Negro al nuevo entrenador Fernando Ortiz, ya que incluso tiene una cláusula de revisión para el cierre del torneo. Si es que no clasifica al equipo podría ser despedido con una indemnización de 240 mil dólares.

¿Qué necesita Colo Colo para clasificar?

Actualmente el Cacique está en la octava posición del torneo con 31 puntos, a un puesto de entrar en la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

El problema es que el último equipo que está clasificando es Cobresal con 38 unidades, aunque los albos tienen un partido menos.

Cabe recordar que los cupos se reparten de la siguiente forma: primero y segundo clasifican a fase de grupos de Copa Libertadores; el tercero va a la fase previa del mismo certamen. Mientras que del cuarto al séptimo van a Copa Sudamericana para jugar la fase eliminatoria entre equipos chilenos.

Pero en Colo Colo también están atentos al desenlace de la Copa Chile, ya que si el campeón es Audax Italiano se podría correr un lugar en la clasificación del torneo.

Audax Italiano le podría dar una mano a Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Los Tanos están en la tercera posición y al ganar la copa irían a la misma fase previa de Copa Libertadores pero por ser campeones de aquel torneo.

De darse aquello, en estos momentos los de Macul se quedarían con la última plaza para ir a Copa Sudamericana.