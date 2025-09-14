Este domingo Colo Colo perdió la Supercopa ante Universidad de Chile, en el que fue un debut para el olvido del entrenador Fernando Ortiz al mando de los albos.

El Cacique se inclinó por 3-0 ante su archirrival en el Estadio Santa Laura, perdiendo el único título que podía conseguir en este año del centenario.

Tras el partido, el técnico argentino conversó con los medios en un improvisado punto de prensa, donde intentó levantar el ánimo de sus dirigidos y de paso felicitó a los azules.

“Antes que nada quiero destacar el esfuerzo de mis jugadores. Creo que ante una situación adversa en resultados y situaciones que quizás no predominan en un juego, el carácter y el valor de mis jugadores para ir a buscar el empate es valorable. Segundo, quiero felicitar al rival. Eso es algo que primero hay que hacer una autocrítica donde nos ganaron. Hay que aceptarlo, felicitarlo y luego seguir trabajando”, comenzó diciendo.

Luego, siguió con los cuestionamientos a cómo paró el equipo para esta Supercopa, con el cambio de esquema que intentó plasmar.

“Con respecto a decisiones tácticas, obviamente soy el entrenador que decide buscar la mejor opción y que se vea un mejor Colo Colo. A veces resulta, a veces no resulta, pero siempre con la intención de que el equipo merece de una grandeza ir a buscar un resultado“, respondió el DT.

Respecto a cuánto tiempo le costará tener al equipo como él quiere y pueda mostrar su mejor fútbol, el Tano sostuvo que no se quiere aventurar en un plazo específico.

“No soy de ponerme tiempo, porque si yo digo un tiempo, después dicen que el tiempo no llegó. Si pongo un tiempo, se pone en contra. Entonces, trabajamos día a día. Yo trabajo día a día para que se refleje el equipo que yo quiero ante la posibilidad de tener al equipo más grande de Chile”, indicó.

Fernando Ortiz tuvo un debut para el olvido en la banca de Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Preocupación en Colo Colo por Javier Correa

En la instancia Fernando Ortiz también encendió las alarmas por la lesión que sufrió el goleador Javier Correa, quien debió abandonar la cancha a los 33 minutos del primer tiempo por un dolor muscular. También se refirió a lo sucedido con el defensa Jonathan Villagra, que debió abandonar por un golpe en la cabeza.

“Sí, Javier tuvo un piquete, cree que se desgarró, ojalá que no sea así. El joven Jonathan quería estar, quería jugar, pero no estaban las condiciones correctas para que él pueda seguir. Entonces, yo prevalezco siempre la salud del jugador y no la situación del momento en que jugamos”, cerró el trasandino.