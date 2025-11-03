Colo Colo lanzó la semana pasada la película Eterno, largometraje que recoge gran parte de la historia del ‘Cacique’ en sus cien años cumplidos el pasado 19 de abril del presente año.

BOLAVIP conversó en exclusiva con Rodrigo ‘Kalule’ Meléndez quien estuvo presente este fin de semana en el duelo entre Curicó Unido y Cobreloa en la última fecha del campeonato de Primera B, donde dejó sus impresiones sobre este filme y también sobre el mal año que ha tenido el cuadro popular.

Kalule Meléndez en exclusiva con BOLAVIP

“Fue una tremenda iniciativa para el hincha colocolino que tenga la posibilidad de, a través de una película ver una linda historia”, remarcó el exvolante.

Kalule Meléndez analiza el mal año de Colo Colo en diálogo con BOLAVIP (Foto: LUIS HIDALGO/PHOTOSPORT)

Pese a que se mostró consciente del mal año de los Albos, recalcó: “Fue un centenario que quizás tuvo inconvenientes pero a la larga se hicieron cosas muy lindas, las giras, el museo y muchas cosas más que pudieron aprovechar los hinchas”.

Tampoco quiso meterse ‘en la pata de los caballos’ a la hora de hacer una crítica: “Ahí no me gusta entrar en lo deportivo porque no corresponde. Cuando uno dirige tiene que ser muy respetuoso porque en la interna pueden haber muchas cosas que uno no sabe”.

Finalmente, dejó en claro su respeto y admiración por el club que defendió durante cinco temporadas: “Colo Colo es un tremendo camarín, tremendo equipo. En lo deportivo prefiero mantenerme al margen. Tengo un tremendo cariño por el club que me cobijó por muchos años y me dio la posibilidad de ser parte de su historia y queremos que lo deportivo se dé mucho mejor. De ahí a lo que haya pasado, no soy alguien que le corresponda hablar de este tipo de situaciones”.

