¿Se ilusiona con volver a Colo Colo? Julio Fierro alza la voz tras buen presente en Unión Española: “Yo…”

El portero de Unión Española fue consultado por un posible regreso a Colo Colo tras el buen presente que vive en los hispanos.

Unión Española derrotó con sufrimiento el día de ayer a Deportes Iquique en el Estadio Santa Laura, resultado que le sirve a los hispanos para trepar en la tabla de posiciones y establecerse en puestos de liguilla.

Uno de los buenos valores que tuvo el cuadro de Independencia el día de ayer fue Julio Fierro, portero que estuvo sólido cada vez que fue requerido y mostró seguridad cuando se pensaba que los iquiqueños podrían lograr el empate.

Fierro es titular indiscutido en Unión. | Foto: Photosport

El formado en las inferiores de Colo Colo habló con Redgol una vez finalizado el encuentro y abordó un posible retorno a Macul: “Yo me preocupo de lo que hago hoy en día acá, soy jugador de Unión Española hasta fin de año”.

De igual manera, Fierro tuvo palabras para la actualidad del arco albo: “Feliz porque se le está dando minutos a los de casa allá en Colo Colo. Yo estoy preocupado de hacer lo mejor en Unión e ir creciendo como arquero, que me va servir mucho estar en un equipo grande como Unión Española”, remató.

Con el triunfo de ayer ante Iquique, Unión Española trepó al sexto lugar de la Primera B con 20 puntos y está muy cerca de Cobreloa, el líder de la categoría que actualmente marcha en solitario en la punta con 24 unidades.

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En síntesis

Unión Española derrotó a Deportes Iquique en el Estadio Santa Laura.

El portero Julio Fierro tiene contrato con Unión Española hasta fin de año.

Unión Española sumó 20 puntos y escaló al sexto lugar de la Primera B.