Colo Colo tuvo un pequeño renacer la semana pasada con el triunfo en el Superclásico ante Universidad de Chile, compromiso que quedó para los albos con una estrecha victoria por la cuenta mínima con gol de Vicente Pizarro.

Uno que sabe lo que es jugar Superclásico con la camiseta del Cacique es Pablo Solari, ex jugador de los albos quien hoy por hoy juega en Rusia, pero no por eso olvidó a Colo Colo y el presente que vive la institución.

Pablo Solari le da la bendición a Lucas Cepeda. | Foto: Photosport

En una transmisión de Kick junto a ‘Cocolisoo’, el ‘Pibe’ fue consultado por Lucas Cepeda y sorprendió a los hinchas albos con su elogio al formado en Santiago Wanderers: “Es muy bueno, la verdad es que me gusta mucho cómo juega. Jugamos en una posición parecida y es muy bueno, saca mucha diferencia”, dijo.

Consultado sobre si tiene el nivel o no para jugar en el viejo continente, Pablo Solari entregó su veredicto sobre el porteño: “Yo creo que él puede dar el salto a Europa tranquilamente, en el Superclásico la rompió”, agregó.

Lo cierto es que Lucas Cepeda no solo da de qué hablar acá en Chile, sino que también atrapa la mirada de ex jugadores como Pablo Solari, quien tuvo un exitoso paso por River Plate antes de dar el salto al Spartak de Moscú de Rusia.

La carrera de Pablo Solari

Profesionalmente, Pablo Solari ha defendido las camisetas de Colo Colo, River Plate y ahora el Spartak de Moscú. El jugador fue formado tanto en Talleres como en los albos, pero no debutó profesionalmente con la T cordobesa.