El domingo Coquimbo Unido dio otro paso hacia el anhelado título de la Liga de Primera 2025, al vencer por 1-0 a Colo Colo en un lleno Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Una de las figuras del triunfo aurinegro fue el puntero Cristián Zavala, quien fue titular ante sus excompañeros y los volvió locos. Así es, porque el jugador de 26 años está a préstamo en el Pirata desde el Cacique, habiendo arribado a la Cuarta Región en julio como refuerzo para la segunda rueda del torneo.

Y el oriundo de Puente Alto se está reencontrando con su mejor versión luego de haber estado casi olvidado en el cuadro popular, pues fue cortado por el entrenador anterior, Jorge Almirón.

Tras la victoria ante Colo Colo, Zavala realizó una publicación en su cuenta personal de Instagram, en la que compartió varias fotografías del partido con la descripción: “Confiando en el trabajo”.

Pero en medio de las imágenes también insertó cuadros de texto con mensajes motivacionales con más de una indirecta a lo que vivió el último tiempo en el Estadio Monumental.

“Abandona la comodidad que no te permite crecer”, “Voy a lograrlo y punto”, “Sucederá porque haré que suceda”, son parte de las frases que se pueden leer.

Revisa la publicación a continuación:

Los números de Cristián Zavala

Cristián Zavala está a préstamo hasta diciembre en Coquimbo Unido, equipo que igual posee la mitad de su pase, ya que el futbolista se inició en el Barbón. Pero en Macul tiene contrato vigente por todo el 2026.

En siete partidos lleva cuatro asistencias, mientras que en el primer semestre con los albos solo pudo dar un pase gol.