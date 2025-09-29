El Mundial Sub 20 Chile 2025 es el gran evento que alberga nuestro país este año y que ha atraído a varios hinchas de otros países, así como visitantes en general de la industria del fútbol, como los representantes y veedores. En ese punto, algunos han dado vuelta por algunos clubes, por ejemplo Colo Colo.

Así es, porque aprovechando la cita planetaria, en el Estadio Monumental han recibido la visita de algunos veedores mandados por equipos europeos, donde hay dos jugadores que llaman la atención para la próxima ventana de pases.

Según información que dio este lunes el periodista Pablo Ramos en ESPN Chile, agentes han aprovechado de ver ‘in situ’ a dos jugadores del Cacique: el extremo Lucas Cepeda y el volante Vicente Pizarro.

Específicamente los veedores serían de Italia, destino donde ambas figuras del cuadro popular ya estuvieron sonando en el último mercado de fichajes.

Cabe recordar que Cepeda estuvo en la carpeta del Bologna, pero finalmente nunca llegó la oferta formal por sus servicios. Mientras que, tanto el oriundo de Curauma como el Vicho Pizarro, habrían sido seguidos por el Udinese.

Lucas Cepeda está siendo visto por veedores que viajaron al Mundial Sub 20. (Foto: Javier Torres/Photosport)

En Colo Colo ya le pusieron precio a Lucas Cepeda y Vicente Pizarro

En Colo Colo saben que son los dos jugadores más exportables que tienen en el plantel en estos momentos, por lo que le tienen precio a ambos.

La cláusula de salida de Lucas Cepeda estaría bordeando los 7 millones de dólares. Y en el caso de Pizarro en Macul esperan venderlo en una cifra no menor a los 3 millones de la divisa estadounidense.