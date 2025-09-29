En Blanco y Negro tendrán que volver a votar, por tercera vez en el año, los estados financieros del año 2024, luego que se hayan rechazado en dos oportunidades anteriores, en marzo y junio, lo que se ha sumado a los tantos problemas que ha tenido Colo Colo en su centenario.

Luego del oficio que envió la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), esto tiene que solucionarse antes de diciembre, por lo que la sociedad anónima convocó a una nueva Junta de Accionistas para el viernes 10 de octubre a las 10:00 horas, vía online y de forma presencial para quienes puedan asistir al Estadio Monumental.

Aunque la votación será 100% remota, tal como lo ha sido anteriormente y según se puede leer en el llamado que replicó Dale Albo:

“Se cita a los señores accionistas a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse el día 10 de octubre de 2025, a las 10:00 horas (la “Junta”), la cual se realizará en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Marathon N°5.300, comuna de Macul, ciudad de Santiago, mediante participación remota y votación a distancia”.

“Sin perjuicio de ello, para los accionistas que, además deseen asistir presencialmente a la Junta, se habilitarán, para estos efectos, las dependencias ubicadas en Avenida Marathon N°5.300, Hall Océano comuna de Macul, ciudad de Santiago. De esta forma, los accionistas registrados y previamente enrolados, podrán asistir de manera presencial a la Junta y, en el mismo acto, ejercer su participación de manera remota y simultánea con los demás accionistas que participarán virtualmente en ella, NO existiendo voto por papeleta en la Junta”.

En Colo Colo se viene una inédita tercera Junta de Accionistas en este 2025. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Qué pasa si nuevamente se rechazan los estados financieros?

En el mismo anuncio queda explíctamente escrito que de no llegar a un acuerdo en esta tercera instancia, tendrán que realizarse nueva votaciones hasta que los accionistas lleguen a un acuerdo.

“En cumplimiento de las instrucciones impartidas por la CMF a la Sociedad en el Oficio, de no alcanzarse acuerdo en algún sentido con respecto a la materia que será sometida a votación en la Junta, el cual solo se alcanzará cuando los accionistas que representen el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas en la Junta con derecho a voto, se procederá a una o más nuevas votaciones, hasta que los accionistas logren acuerdo en algún sentido”, se indica.

Cabe recordar que la CMF respaldó la posición del actual presidente Aníbal Mosa que está al mando de la concesionaria, luego que el blque Vial/Ruiz-Tagle haya querido desestabilizar su gestión desaprobando los estados financieros, ya que no hay argumentos sólidos para rechazar la contabilización por el contrato entre ByN y la productora DG Medios por una serie de conciertos en el Monumental.