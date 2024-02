Pato Yáñez pide máxima comprensión por eventual partida de Carlos Palacios: "No lo vean como que le da la espalda a Colo Colo"

Esta semana será clave en Colo Colo no solo porque disputa un título ante Huachipato por la Supercopa, sino porque también debería quedar definida la continuidad o no de Carlos Palacios en los albos.

Es de conocimiento público el interés que Boca Juniors tiene por contar con el jugador y, pese a que es jugador albo, el cuadro argentino tiene que tratar con Vasco da Gama para una eventual partida desde el Estadio Monumental.

Patricio Yáñez, histórico de la institución alba, se puso del lado de Carlos Palacios y le pide al hincha albo que no se lo tome a mal si la Joya decide seguir su carrera como futbolista al otro lado de la cordillera.

Esta semana se define el futuro de Carlos Palacios. | Foto: Photosport

“Es un salto cualitativo para el jugador, que no piense el hincha que se va y los deja. Es lo que aspira cada futbolista, irse a un club y a un fútbol de mayor importancia. El fútbol argentino nos da paliza a nosotros”, dijo Yañez en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Eso sí, Patricio Nazario advierte a Palacios: “Allá no va a ser la joya, será un jugador más y lo debe estar viviendo el profesor Quinteros, que seguramente en el fútbol argentino no te perdonan y al cuarto partido estás en la pitilla, allá sucede eso”, aportó.

“Que no lo vean como que le da la espalda al hincha de Colo Colo y la institución, tiene que ver con el desarrollo, proyección, con todo lo que el jugador va sintiendo y aspira a mejorar. Palacios siendo importante no se consolidó la temporada pasada, no es un jugador de selección y aspira a eso, a estar en un fútbol más competitivo”, complementó en el cierre.

Carlos Palacios y Colo Colo piensan en la Supercopa

De momento, Palacios es jugador de Colo Colo y concentrará con el resto del equipo pensando en la Supercopa del domingo, donde los albos enfrentarán a Huachipato en el Estadio Nacional a partir de las 19:00 PM de Chile continental.