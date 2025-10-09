En Colo Colo se han vivido horas algo convulsionadas y todo esto tras lo que fueron los dichos del volante albo, Arturo Vidal, quien puso en duda su continuidad en el ‘Cacique’ de cara a la próxima temporada.

A pesar de ya haber renovado de forma automática, el ‘King’ no asegura su continuidad en Colo Colo para el 2026, en donde traza que el gran objetivo para seguir en la institución es poder alcanzar un cupo a competencias internacionales.

Sobre esto, el ex futbolista Patricio Yáñez tomó la palabra en el programa “Equipo F” de ESPN y se refirió a la situación que involucra a la figura de Colo Colo, en la que siente que el jugador está tomando conciencia de lo que puede ser el futuro del club.

“Yo creo que esto pasa por un tema económico, él es consciente de lo que gana y al no estar Colo Colo en competencias internacionales, a lo mejor no van a tener los recursos para pagarle”, remarcó.

El tema Vidal en Colo Colo preocupa | Foto: Photosport

Finalizando, Yáñez no tuvo pelos en la lengua para decir que es muy difícil que Arturo Vidal decida continuar en Colo Colo si se baja el sueldo, en la que por eso para el ‘Pato’ es fundamental que los ‘Albos’ logren pasajes para la Copa Libertadores.

“Eso es lo que yo creo, irse de Colo Colo. Si Colo Colo queda en Sudamericana, él no se va a bajar el sueldo y continuar, en el estatus que tiene hoy ahora”, cerró.