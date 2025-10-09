En Colo Colo a pesar de lo que ha sido su irregular temporada, ya han empezado a existir rumores de lo que puede ser el 2026 para la institución, donde ya varios nombres comienzan a aparecer en la lista de salidas del club.

A lo que es este tema, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa conversó con ESPN para contar la firme a lo que es esta situación, en la que comenzó indicando que dentro del club aún no se habla sobre temas de posibles salidas o llegadas para el próximo año.

“Yo estuve viendo algunas declaraciones y la verdad de las cosas es que yo creo que no es bueno que en algunos medios haya trascendido de algunas listas y esas cosas, esas cosas no hacen bien”, parte señalando Mosa.

Siguiendo en aquello, el mandamás descarta tajantemente que se hayan tomado decisiones con ciertos jugadores para el próximo año, en la que aquello lo comenzarán a ver recién cuando termine el torneo nacional.

Mosa habla sobre el futuro de Colo Colo | Foto: Photosport

“Nosotros, quiero aclararlo y descartar de raíz que nosotros no hemos conversado con nadie, no es el momento para hacer ningún análisis, el análisis lo haremos a fin de año, cuando terminemos la última fecha ante Audax Italiano”, declaró.

Concluyendo, Mosa deja en claro que la estructuración del plantel se comenzará analizar a final de la temporada, en la que todos las personas pertinentes serán parte de lo que será esta toma de decisiones de cara al 2026.

“En ese momento nos sentaremos con el técnico, con el gerente deportivo, la comisión de fútbol y directores, pero hoy el equipo está enfocado en sacar estas siete fechas adelantes, lo demás lo vemos después”, cerró.