El Superclásico 198 del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile es historia y fue para los albos, quienes se impusieron con un solitario gol de Vicente Pizarro cuando parecía que ambos equipos firmaban un entretenido empate.

La emoción del compromiso mayor del fútbol chileno podría volver a repetirse el próximo domingo 14 de septiembre, fecha que la ANFP fijó para la Supercopa a disputarse en el Estadio Santa Laura en la comuna de Independencia.

¿Se aplaza la Supercopa? | Foto: Photosport

Dicho encuentro, eso sí, ahora está en dudas: el alcalde de la comuna, Agustín Iglesias, le puso un signo de pregunta a la realización del encuentro tras la lamentable muerte de un hincha en el Estadio Monumental el día de ayer.

En declaraciones que recoge el diario El Mercurio, el edil de Independencia se opone a la Supercopa en su comuna: “Los clubes y la ANFP han mostrado una y otra vez que no tienen la capacidad de garantizar la seguridad”, dijo.

Ahora, habrá que esperar a ver la determinación de las autoridades para saber si la Supercopa finalmente se llevará a cabo el 14 de septiembre o se aplaza una vez más durante este año como ha sido la tónica desde enero.

¿Cuándo se juega la Supercopa?

En un principio, el partido está fijado para el domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde en el Estadio Santa Laura y todo indica que la venta de entradas para el compromiso no será abierta al público general.