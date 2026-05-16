El referente albo cuestionó lo hecho por el delantero de 23 años. Hasta el momento, no le gustado su rendimiento en Macul.

Colo Colo gana, pero no juega bien. Al menos, esa es la reflexión de Patricio Yáñez, que en su análisis le pegó a uno de los refuerzos que más expectativas generó tras su arribo: su nombre es Lautaro Pastrán.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el comentarista deportivo abordó el desempeño del delantero de 23 años. Si bien le tenía fe por su nivel en otros clubes, no lo ha convencido en Macul.

Por ello, lo dejó claro: hay que tener jerarquía para representar al cuadro albo. Y ello ha quedado demostrado en el caso del atacante argentino nacionalizado chileno. Está en deuda.

“Se apagó. Tuvo un par de partidos. Te digo algo: en Everton jugó mucho mejor de lo que ha jugado en Colo Colo. Cuando llegó (a Chile) y hablaban de la selección…. ha tenido un rendimiento inferior”, comenzó señalando.

Sobre el mismo punto, agregó: “Eso está claro. Esta pesa demasiado, más que la de la selección. La selección juega cada tres o cuatro meses, pero la de Colo Colo, la camiseta, pesa”.

Patricio Yáñez aún no prueba a Lautaro Pastrán en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Publicidad

La responsabilidad de jugar en Colo Colo

Finalmente, Pato Yáñez se refirió a la presión de estar en uno de los equipos grandes de Chile. Para él, tal carga le está pasando la cuenta a Lautaro Pastrán, que está a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026.

“La camiseta de Colo Colo, la camiseta de la U pesa y ahora último, da la impresión de que la Universidad Católica está pesando“, concluyó el referente del fútbol chileno.

En síntesis:

El delantero Lautaro Pastrán no ha convencido con su rendimiento en Colo Colo según Patricio Yáñez .

no ha convencido con su rendimiento en Colo Colo según . El comentarista afirmó que la camiseta de Colo Colo pesa más que la de la selección.

más que la de la selección. El atacante Lautaro Pastrán está a préstamo en Colo Colo hasta el 31 de diciembre de 2026.