El comentarista deportivo llamó al crack de 22 años a despertar tras la extensión de su vínculo con Universidad de Chile.

Universidad de Chile tiene un motivo para festejar: se confirmó la renovación de Lucas Assadi hasta el 31 de diciembre de 2028. Es por ello que Patricio Yáñez aprovechó para enviarle un potente mensaje a la joven figura.

¿Qué le dijo? En los micrófonos de Radio Agricultura, lo llamó a despertar tras extender su vínculo con la escuadra universitaria. Si bien confía en sus capacidades, le dejó un importante desafío sobre la mesa.

El comentarista deportivo tiene fe en el seleccionado nacional de 22 años, pero advierte que debe fortalecerse: ha perdido protagonismo con el cuerpo técnico de Fernando Gago.

“Yo me niego a pensar que él no jugaba bien por una cuestión de la renovación. No creo, iba en contra de sus propios intereses y del empresario que lo maneja“, comenzó señalando.

“Tiene que centrarse ahora (…) Ojalá que le permitan entrar a pelear con (Ignacio) Vásquez, que es algo que están esperando. Calidad le sobra, pero tiene que demostrarlo como lo hizo el año pasado”, agregó.

Lucas Assadi renovó su contrato con Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

El reto a Lucas Assadi en Universidad de Chile

Para cerrar, el retirado futbolista apuntó hacia los pensamientos del oriundo de Puente Alto. Durante la última temporada, el canterano estudiantil se comprometió a proteger su mente y le entregó frutos.

“El año pasado tuvo trabajo psicológico, una serie de apoyo y el chico aparentemente comenzó a jugar bien. Es evidentemente su cabeza, porque las condiciones le sobran”, concluyó.

En síntesis:

Lucas Assadi concretó la renovación de su contrato con Universidad de Chile hasta diciembre de 2028 .

concretó la renovación de su contrato con hasta diciembre de . Patricio Yáñez instó al jugador de 22 años a recuperar protagonismo con Fernando Gago .

instó al jugador de a recuperar protagonismo con . El futbolista de Puente Alto recibió apoyo psicológico la temporada pasada para mejorar su rendimiento.