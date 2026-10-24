El comentarista deportivo cuestionó la inminente titularidad de Vozinha contra Palestino. No lo convence el portero caboverdiano.

Colo Colo se alista para visitar a Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera. El conjunto popular atraviesa un irregular momento y debe vencer al cuadro árabe para no perder ventaja en la cima de la categoría de honor.

Y en dicho compromiso, el cuerpo técnico albo se inclinó por una titularidad que genera preocupación en Patricio Yáñez. El comentarista deportivo reaccionó al portero que será desde el arranque en el club de Macul.

¿De quién se trata? Frente a los micrófonos de Radio Agricultura, el retirado atacante apuntó contra la estelaridad de Vozinha. No lo convence el seleccionado de Cabo Verde.

“No entiendo, no sé si hay alguna indicación del presidente de Colo Colo para decirle a Fernando Ortiz que juegue Vozinha. No creo, no llego a pensar eso conociéndolo”, expresó en la radioemisora.

“No se metan los termos arriba de la pandereta, pero Vozinha deja mucho que desear, muchas dudas. Es decir, de un técnico que no quería a ese portero y que en el partido más importante apunte a Vozinha…”, agregó.

Vozinha no convence a Patricio Yáñez en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Patricio Yáñez cuestiona la titularidad de Vozinha en Colo Colo

Sobre la misma línea, el campeón de la Copa Libertadores 1991 se refirió al futuro del guardavallas de 40 años. Para él, no hay mayor certeza: el longevo futbolista ha exhibido confusas señales durante su paso por Chile.

“Yo no sé si este chico está para jugar acá. Se quiere ir a fin de año, quiere la vida anterior, no quiere viajar… No es nada contra él (…) Lo vi en cancha más allá de lo genial que estuvo en el Mundial, pero llegó el hermano”, cerró.