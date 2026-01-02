Se complica el futuro de Cristián Zavala de cara a la temporada 2026. Cuando todo apuntaba a que el extremo continuaría en Coquimbo Unido, el escenario cambió en las últimas horas y el jugador deberá regresar a Colo Colo para sumarse a la pretemporada del plantel albo.

El futbolista, que defendió al cuadro ‘Pirata’ durante la última temporada, aparecía como una de las prioridades para seguir en el equipo nortino. Sin embargo, según supo BOLAVIP, por ahora, no existe un acuerdo que permita extender su estadía en la Cuarta Región.

Cristián Zavala sigue siendo jugador de Colo Colo y su futuro está lejos de Coquimbo Unido… por ahora (Foto: Photosport)

Ante este panorama, Zavala tendrá que presentarse nuevamente en Macul, donde deberá integrarse a los trabajos de pretemporada junto al resto del plantel de Colo Colo. Su retorno abre un nuevo escenario respecto a su continuidad o a una eventual salida a otro club.

En el ‘Cacique’ evaluarán la situación del extremo durante las primeras semanas de trabajo, considerando que el cuerpo técnico definirá qué jugadores serán parte del proyecto deportivo para el 2026 y cuáles podrían ser nuevamente cedidos o transferidos.

De esta manera, lo que parecía encaminado para Cristián Zavala en el ‘Pirata’ quedó en suspenso. Mientras no se resuelva su futuro, el jugador volverá a entrenar con el Popular a la espera de una definición que podría llegar durante el desarrollo del mercado de fichajes.

DATOS CLAVE

Cristián Zavala debe regresar a Colo Colo tras no alcanzar un acuerdo con Coquimbo Unido.

El extremo Cristián Zavala se integrará a los trabajos de pretemporada en el club albo.