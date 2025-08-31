Colo Colo y Universidad de Chile terminaron igualados cero a cero en los primeros 45′ en el Estadio Monumental. El partido comenzó bastante parejo para una y otra escuadra en el Estadio Monumental. No hubo chances del todo claras en los primeros 35 minutos, aunque sí hubo una polémica.

La jugada más criticada de la primera parte fue la tarjeta roja a Franco Calderón, quien a los 31′, tras una fuerte entrada sobre Vicente Pizarro, fue expulsado por el juez Cristián Garay.

Tan criticado como aquella jugada fue el capitán del “Cacique” Esteban Pavez, quien, como desde hace ya bastante rato, se transformó en el jugador más apuntado por los hinchas albos en los primeros 45′ de este Superclásico 198.

El volante albo de hecho comenzó a sumar más críticas luego de una discutible falta, en la que “se salvó” de la expulsión y bien pudo dejar a los albos con 10.

Las duras críticas contra Esteban Pavez

Las lapidarias críticas fueron bastante directas. Ya nadie en Colo Colo quiere ver al capitán dentro de la cancha: “Por favor saquen a Esteban Pavez #ColoColo… que entre el 10. Aquino o Marchant”.

Otros también le cayeron a Arturo Vidal: “Esteban Pavez y Arturo Vidal pésimo partido, ni quitan ni entregan los malos cu…”.