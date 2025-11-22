El futuro de Esteban Pavez en Colo Colo es un misterio. A pesar de ser un referente, su situación en el club es tensa: sus declaraciones y su nivel lo tienen contra la pared. Ante ello, ya se rumorea sobre él en el mercado de fichajes.

¿Dejará la institución alba? Al menos, uno de los equipos a los que fue vinculado ya se bajó de la carrera por su incorporación. Ese es el caso de Coquimbo Unido, que a través de su gerente deportivo descartó dicha operación.

Mediante los micrófonos de TNT Sports, fue Pablo Ramírez el encargado de desmentir el eventual recibimiento al capitán de Colo Colo. No está en carpeta del monarca nacional.

“Conozco mucho a Esteban Pavez, lo considero una persona muy cercana y es un gran profesional, pero en la estructura actual de Coquimbo, si usted ve nuestros volantes de contención y mixtos, no tiene cabida“, lanzó.

En dicha línea sobre el experimentado mediocampista, el dirigente del campeón de la Liga de Primera 2025 agregó: “Creo que tenemos la mejor contención del país y no deberíamos traer a nadie ni sacar a nadie“.

Esteban Pavez fue rechazado por Coquimbo Unido. Su continuidad en Colo Colo está en duda. (Imagen: Photosport)

Coquimbo Unido sí quiere a este jugador de Colo Colo

A su vez, Pablo Ramírez se refirió al caso de Cristián Zavala. El delantero de 26 años tiene contrato vigente con los albos hasta diciembre de 2026, pero quiere permanecer en el norte.

“El pase de Cristián 50 es nuestro y 50 de Colo Colo. Él hizo un gesto muy importante para llegar, lo valoramos y estamos haciendo lo posible para que se quede”, concluyó.

