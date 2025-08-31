En Colo Colo se vive una nueva etapa tras la salida del director técnico argentino Jorge Almirón, que marcó el fin de un ciclo con altibajos en el Estadio Monumental.

La llegada del trasandino Fernando Ortíz como entrenador genera expectativas tanto entre los hinchas colocolinos, quienes esperan un estilo de juego definido y un liderazgo capaz de revitalizar al plantel.

Desde que se anunció su contratación, el oriundo de Corral de Bustos, Argentina, ha generado gran repercusión en redes sociales y medios deportivos, captando la atención de los fanáticos albos.

Las primeras palabras de Fernando Ortíz como DT de Colo Colo

A través de su cuenta de Instagram, el ex adiestrador de Santos Laguna aprovechó de compartir su entusiasmo por este nuevo paso en su carrera como estratega.

“Feliz y agradecido por este nuevo desafío, ¡Vamos con todo Colo Colo!“, escribió el “Tano” en dicha red social.

Con esta breve pero contundente declaración, el exfutbolista enciende la ilusión del pueblo colocolino por esta nueva etapa en el cuadro de Macul.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico 198?

El Superclásico se disputa este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental, con arbitraje de Cristián Garay.