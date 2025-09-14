Llegó el esperado día. Este domingo se disputa la Supercopa del fútbol chileno que debía abrir la temporada 2025, pero que por distintos motivos se aplazó hasta esta fecha, donde se enfrentan Colo Colo y Universidad de Chile.

El Superclásico se repite a solo dos semanas del último enfrentamiento, cuando el Cacique se impuso por 1-0 a la U en el Estadio Monumental por la fecha 22 de la Liga de Primera.

Cabe recordar que los albos llegan a la Supercopa como campeones del Campeonato Nacional 2024, mientras que los azules fueron los ganadores de la Copa Chile en la temporada pasada.

Además, Colo Colo es el campeón defensor de la Supercopa, ya que el año pasado venció por 2-0 a Huachipato.

En esta ocasión será el debut del entrenador Fernando Ortiz en la banca del cuadro popular, quien sorprendió con su primera formación al mando de los albos.

El técnico argentino dio un golpe de timón, cambiando el esquema para ordenar al equipo en un 4-2-3-1, donde quedó fuera del once inicial el ídolo Arturo Vidal.

Mientras que para el ataque aparece la inclusión sorpresiva del juvenil Leandro Hernández, quien se acomodará por la punta diestra.

La formación de Colo Colo

Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Leandro Hernández, Claudio Aquino, Lucas Cepeda; Javier Correa.

¿A qué hora es la Supercopa?

La Supercopa se disputa este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, la que será transmitida por TNT Sports Premium y por la plataforma de pago HBO Max.