En Colo Colo se preparan para el partido del próximo sábado ante Unión Española, donde visitarán a los Hispanos buscando seguir acortando la distancia con los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Al Cacique le restan solo cuatro partidos para el fin de la temporada, donde hasta ahora no han cumplido ninguno de los objetivos, en lo que ha sido un año del centenario para el olvido.

Sobre aquello habló este miércoles el lateral Erick Wiemberg, quien asistió a conferencia de prensa e intentó ser optimista para estas finales, donde la primera es ante la Furia Roja en Santa Laura.

“Ha sido un año complicado, obviamente a Colo Colo se le exige ser campeón, es el objetivo principal desde principio de año. Ha habido tropiezos, estamos enfocados en acceder a copas internacionales, así que obviamente estamos mentalizados en ganar los tres puntos el fin de semana”, comenzó diciendo.

Erick Wiemberg en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Captura)

Arturo Vidal es la gran preocupación en Colo Colo

En la instancia, el jugador de 31 años también se refirió a la situación actual de Arturo Vidal, quien no ha entrenado con normalidad por una contractura en el isquiotibial derecho. Es más, el King ya se perdió el partido del pasado fin de semana ante Ñublense en Chillán y ahora es la gran duda ante Unión Española.

“Obviamente Arturo es un jugador importante, todos sabemos la jerarquía que tiene. Pero también contamos con un plantel muy amplio y hay jugadores que pueden suplir su posición lo más bien”, destacó Wiemberg.

“Creo que el partido pasado quedó demostrado que hay jugadores que pueden rendir y que pueden hacerlo igual de bien que él. Tenemos un plantel amplio y están todos totalmente capacitados”, completó el valdiviano.

Cabe recordar que el partido de Unión Española con Colo Colo se disputará el sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

