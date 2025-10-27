Este lunes se cierra la fecha 25 de la Liga de Primera 2025 con un partidazo entre Colo Colo y Deportes Limache, donde el Cacique será local de forma excepcional en el Estadio Nacional.

Los albos tuvieron que salir del Monumental para recibir a los Tomateros debido a que la cancha de Macul está en recuperación, tras los dos conciertos que albergó este mes: Kendrick Lamar e Imagine Dragons.

Este es un partido crucial para el cuadro popular en su afán de no perder pisada a los puestos de clasificación a torneos internacionales, donde ahora está a siete puntos de Copa Sudamericana.

Por lo mismo, el entrenador Fernando Ortiz va con lo mejor que tiene a disposición a enfrentar al elenco de la Quinta Región, donde mantendrá a Marcos Bolados como su centrodelantero.

Así es, el antofagastino continúa como el ‘9’ del equipo, aunque también fue citado Javier Correa que viene saliendo de una lesión muscular. Pero esta vez el cordobés estará en la banca de suplentes.

El único cambio en comparación al último partido de Colo Colo, que fue la derrota por 1-0 ante el líder Coquimbo Unido, es la salida en defensa de Jonathan Villagra, para reincorporar a Sebastián Vegas en la zaga.

La formación del Cacique

Fernando De Paul, Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino.

Formación Colo Colo vs Deportes Limache.

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs Deportes Limache?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se disputa este lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional y será transmitido por TNT Sports Premium.