Este lunes Colo Colo enfrenta a Deportes Limache en el cierre de la fecha 25 de la Liga de Primera 2025, donde el entrenador Fernando Ortiz citó a 18 jugadores.

Los grandes ausentes fueron el defensa uruguayo Alan Saldivia que viene saliendo de una rebelde pubalgia y el capitán Esteban Pavez, quien por segundo partido consecutivo quedó al margen.

La situación del volante de 35 años deja grandes dudas, pues luego de la Supercopa contra Universidad de Chile, donde fue titular en el primer partido al mando del Tano Ortiz, no volvió a ser considerado.

En ese duelo disputó solo los primeros 45 minutos, siendo reemplazado por Víctor Felipe Méndez, quien desde entonces tomó su lugar, siendo reacomodado Arturo Vidal como volante central.

Desde entonces no se había sabido con certeza lo sucedido con Pavez, donde se creía que esta situación solo se debía a una decisión técnica.

Segundo pudo averiguar BOLAVIP en las últimas horas, el Huesi viene saliendo de un resfrío y de una lesión muscular. Es más, estaría al 80% de su capacidad física y desde su círculo creen que por esto el técnico argentino no volvió a citarlo para esta jornada, quizás para cuidarlo.

Pero a la vez recuerdan que en otras oportunidades, en la misma condición, el mediocampista sí había sido considerado.

El que sí estaba al 100% era Alan Saldivia, quien se creía que ante Limache iba a volver a ser citado, pero aquello no ocurrió.

Este fue el último partido que jugó Esteban Pavez con Colo Colo, la definición de la Supercopa ante la U el domingo 14 de septiembre. (Foto: Javier Vergara/Photosport)

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs Deportes Limache?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se disputa este lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional.