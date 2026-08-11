Revelan imágenes inéditas de Vozinha en Colo Colo: así fue el cara a cara con Fernando Ortiz

Colo Colo publicó un extenso registro con la llegada de Vozinha al Estadio Monumental donde compartió con funcionarios, cuerpo técnico y jugadores.

A una semana de la presentación de Vozinha en Colo Colo, su presencia en Macul sigue generando repercusiones. El arquero de Cabo Verde, una de las grandes figuras en el Mundial 2026, fue el gran fichaje del Cacique para la segunda rueda donde los albos buscarán encaminarse al título.

Durante esta jornada el elenco Popular publicó un extenso video con la llegada del guardameta africano al Estadio Monumental, donde fue recibido por funcionarios del club y pudo conocer las dependencias del recinto de Macul.

Asimismo, las imágenes revelan el primer encuentro entre Vozinha y el técnico Fernando Ortiz, quien públicamente aún no ha confirmado que el caboverdiano será el dueño del arco de Colo Colo. Si bien el DT argentino había solicitado la incorporación de un arquero, la llegada del africano no habría sido una decisión de su total conformidad.

Además, se ve a Vozinha conociendo a sus compañeros del plantel albo y sus primeras palabras con Javier Correa, quien incluso se ofrece para llevar al africano al Monumental: “Si querés te pasamos a buscar”, le dice.

Por el momento, la fecha del debut de Vozinha en el arco de Colo Colo sigue siendo incierta. El golero de 40 años se sigue poniendo a punto y se espera que pueda sumar minutos en el duelo de Copa Chile ante Unión Española el próximo 26 de agosto, después del Superclásico.