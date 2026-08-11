La escuadra alba quiere comprar a Álvaro Madrid. Es por ello que ya se contactó con Everton de Viña del Mar.

Colo Colo no cesa su trabajo en el mercado de fichajes y va por la continuidad de una de sus figuras más regulares. ¿De quién se trata? El elenco popular anhela la permanencia de un mediocampista clave.

Según detalló el periodista Diego Peralta, ese es el caso de Álvaro Madrid. El jugador está cedido desde Everton de Viña del Mar y el cuadro de Macul tiene una opción de compra sobre su pase.

Es por ello que Blanco y Negro ya se contactó con el club dueño de su carta. La misión es clara: llegar a un acuerdo para cerrar la transferencia definitiva. La cúpula alba quiere seguir contando con él.

“Bueno, ya les contaré más información sobre el tema (Álvaro) Madrid. Lo real es que Colo Colo ya le manifestó a Everton la intención de negociar por el pase del volante“, indicó el comunicador a través de X.

Cabe consignar que la cláusula mencionada puede ser ejecutada en cualquier momento. Por ende, Colo Colo no debe esperar a que finalice su cesión al término de 2026.

Colo Colo quiere negociar por Álvaro Madrid. (Imagen: Photosport)

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Álvaro Madrid destaca en Colo Colo

Durante esta campaña, el oriundo de Valparaíso ha disputado una totalidad de 26 compromisos en Colo Colo. En dichos encuentros, logró convertir seis goles y aportó con dos asistencias.

Una pieza indiscutida en el esquema táctico de Fernando Ortiz. Si el plan marcha a la perfección, continuará desempeñándose en el Estadio Monumental con un objetivo: alcanzar el título de la Liga de Primera.